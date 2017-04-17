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16:38 (мск), источник: 112.ua

В Мариуполе водитель хотел застрелить собаку, пометившую его авто, хозяин закрыл животное собой

В Мариуполе водитель хотел застрелить собаку, пометившую его авто, хозяин закрыл животное собой. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В результате, хозяин собаки получил несколько ранений — в плечо и тазобедренный сустав.

«Воскресенье, вечер, Мариуполь, Светлое Воскресение Христово. Мужчина, 1989 года рождения, выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решило справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. И решил он “наказать” собаку — вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава», — написал Аброськин.

Отметим, что в Ирпене Киевской области вчера Нацгвардеец, который гулял с собакой, сделал замечание шумной компании. В результате, боец НГУ получил ножевые ранения в живот и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, а собака умерла от полученных ножевых ранений.

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