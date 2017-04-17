Экс-губернатор Владимир Чуб госпитализирован в Ростове-на-Дону

Сильное недомогание политик почувствовал на Пасху, 16 апреля. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По некоторой информации врачи госпитализировали экс-главу региона в реанимацию, но член Совфеда от Мурманской области уже чувствует себя значительно лучше.

В областном Минздраве раскрывать подробности не стали, отметив, что Владимир Чуб в реанимации не лежит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1991 до 2010 года Владимир Чуб бессменно руководил донским регионом. Его избирали жители Ростовской области дважды — в 1996 и 2001 годах. По результатам голосования, в котором приняли участие 48,34% избирателей от числа внесенных в списки, Чуб получил более 78% голосов. Его единственный соперник — 7,34% голосов, против всех тогда проголосовали 12,68% избирателей.