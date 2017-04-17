Легковая машина врезалась в грузовик дорожников на МКАД

— Авария случилась на внешнем кольце сегодня в 13.20, — рассказали SB.BY в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. — Водитель Nissan 1983 года рождения ехал во второй полосе МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Байкальской. В какой-то момент отвлекся и въехал в машину прикрытия дорожных рабочих. Этот автомобиль был обозначен необходимым образом, были выставлены дорожные конусы и временные знаки. И тем не менее.

Водитель Nissan Navara попал в больницу с переломом ноги. Разумеется, серьезно пострадала и его машина.