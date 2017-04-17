В Сочи умер напавший на полицейского мужчина

«Мужчина, нападавший на сотрудника правоохранительных органов скончался в больнице 14 апреля», — сообщили порталу Юга.ру в управлении здравоохранения администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в сочинской Кудепсте водитель ранил ножом сотрудника ДПС, который остановил автомобиль для проверки документов. Чтобы обезвредить нарушителя, использовали табельное оружие — второй полицейский сначала предупредительно выстрелил в воздух, потом в злоумышленника.

Инспектор получил три ножевых ранения. Возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».