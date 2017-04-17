В Воронеже днем загорелась пятиэтажка около парка «Динамо»

Днем в понедельник, 17 апреля, в Воронеже произошел пожар в пятиэтажке № 20 на улице Березовая роща. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:59.

На место выехали сразу два пожарных отделения. Они смогли потушить пламя уже в 15:20.

«В результате пожара огонь повредил в квартире домашние вещи на площади 2 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

К счастью, на пожаре никто из людей не пострадал — спасатели эвакуировали 4 человек. Причины возгорания предстоит выяснить.