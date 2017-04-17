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18:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами

ДТП спровоцировал водитель автобуса «ПАЗ», который не выбрал безопасную дистанцию.

Два человека пострадали в результате столкновения трех автобусов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла в Ленинском районе около 7 часов утра 17 апреля. По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ЛиАЗ», а также еще в одну маршрутку.

В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир «ЛиАЗа», а также 24-летняя пассажирка одной из маршруток. Их доставили в больницу, врачи оказали пострадавшим помощь и отпустили домой.

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