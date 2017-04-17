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17:17 (мск), источник: РИА Новости

В Тольятти нашли подпольный НПЗ мощностью до трех тысяч тонн в месяц

САМАРА, 17 апр — РИА Новости. Подпольный нефтеперерабатывающий завод мощностью до 3 тысяч тонн в месяц ликвидировали оперативники ФСБ в Тольятти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по Самарской области был выявлен незаконно функционирующий нефтеперерабатывающий завод на территории промышленной площадки бывшего ОАО “Фосфор” в Тольятти. Предприятие работало без лицензии», — сообщил собеседник агентства.

Как рассказал источник, предприятие было оборудовано пятью аппаратами по переработке углеводородного сырья, системой очистки и охлаждения, а также 50 емкостями, объемом более 60 тонн каждая, предназначенными для хранения сырья и готовой продукции.

По оценке специалистов Ростехнадзора незаконно функционирующий завод способен перерабатывать до 3 тысяч тонн нефти в месяц. Производимые бензин и дизельное топливо реализовывались на территории Самарской области. По предварительной оценке сумма незаконно полученного дохода преступной группы могла достигать более 20 миллионов рублей в месяц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что подпольный НПЗ был выявлен в Тольятти сотрудниками УФСБ в марте этого года. Там были размещены 16 малогабаритных нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой продукции. Ориентировочный объем производимого на базе нефтепродукта составлял от 600 до 1000 тонн в месяц. Еще один нелегальный завод обнаружили силовики в конце 2016 года. Завод имел мощность до 40 тонн бензина и дизельного топлива в сутки. Руководитель нелегального предприятия был осужден и оштрафован на 150 тысяч рублей.

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