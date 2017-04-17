Взрывчатку обнаружили в подвале жилого дома в Иркутске

Органы дознания МУ МВД России «Иркутское» возбудили уголовное дело по факту обнаружения в подвале жилого дома в микрорайоне Первомайском взрывчатки, гранаты и патронов сегодня, 17 апреля. Полицейские эвакуировали 50 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

17 апреля около 10.00 в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило телефонное сообщение от диспетчера управляющей компании. Он рассказал о том, что при уборке подвальных помещений в одном из домов микрорайона Первомайского рабочими обнаружены подозрительные предметы.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и в полном объеме обеспечили безопасность граждан на прилегающей территории, в том числе путем эвакуации 50-ти местных жителей», — сообщили в пресс-службе.

В ходе осмотра было установлено, что предметы, вызвавшие повышенное внимание коммунальных работников были засыпаны землей и находились среди старого мусора. В свою очередь, сотрудники ОМОН Управления Росгвардии осмотрели и вынесли из подвального помещения тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой находился отдельно.