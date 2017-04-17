В Самаре на Заводском шоссе пассажирский автобус провалился в яму

В Самаре пассажирский автобус на Заводском шоссе провалился задним колесом в яму, и не смог выбраться из неё без помощи, сообщает портал 63.ru.

В понедельник, 17 апреля, пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 9, от завода «Металлург» в направлении поселка Мясокомбинат, на Заводском шоссе, возле торгового центра «Дипорт» провалился колесом яму. Транспортное средство так застряло в колдобине, что не смогло выехать самостоятельно.

Информация об этом появилась и соцсетях.

По сообщению властей Самары реконструкция Заводского шоссе уже началась. До декабря этого года дорога должна быть расширена до четырех полос, организованы пешеходные тротуары, установлено освещение и обустроен железнодорожный переезд. Работы проведут без закрытия автомобильного движения.