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18:33 (мск), источник: Фонтанка

В Арбитражном суде Петербурга избит пристав

Судебный пристав Петербурга избит в Арбитражном суде после конфликта с сотрудницей. Ему сломали нос от имени «полковника полиции».

Как стало известно «Фонтанке» сегодня, 17 апреля, накануне на суточном дежурстве в Арбитражном суде на Суворовском проспекте находился сотрудник спецотдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности федеральных судов Олег Максимов. К восьми вечера он провел обход и застал в кабинете сотрудницу суда Яковлеву. Она работает помощником судьи Ольги Клиницкой. Пристав попросил Яковлеву покинуть здание, так как после 20.00 в нерабочие и праздничные дни оно должно пустовать.

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По словам Максимова, помощница отказалась, и он пообещал составить на нее докладную записку. В ответ услышал, что Яковлева позвонит мужу, который приедет и «разберется по-мужски».

В суд действительно прибыл незнакомец, представился «полковником полиции» и принялся бить приставу лицо.

Максимов попал в больницу с гематомами и сломанным носом. На посту его сменили.

По данным «Фонтанки», сотрудники 76-го отдела полиции Центрального УМВД зарегистрировали заявление потерпевшего и установили личность визитера. 46-летний Александр Пантелеев является бывшим сотрудником полиции, сейчас занимается предпринимательством. В отношении него проводится проверка.

В Арбитражном суде Петербурга и области не смогли оперативно прокомментировать инцидент, попросив прислать запрос.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов Петербурга «Фонтанке» подтвердили избиение своего сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

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