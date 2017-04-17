Малолетние вандалы на Пасху осквернили костёл в Волковысском районе
Малолетние вандалы на Пасху осквернили костёл в Волковысском районе.
Малолетние вандалы на Пасху осквернили костёл в Волковысском районе.
В ночь на Пасху в городском поселке Россь Волковысского района непристойными надписями была осквернена часовня костела Святой Троицы. Сообщение об этом с утра поступило в милицию, и сотрудники ОВД Волковысского района в ходе проведения
«Они изрядно употребляли спиртные напитки, в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни. Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем, при анализе текста четко просматривался диалог между подозреваемыми.
Весь процесс осквернения часовни один из подозреваемых снимал на камеру мобильного телефона. Подозреваемые задержаны, им грозит обвинение в хулиганстве. Также выяснилось, что в социальных сетях оба подозреваемых неоднократно публиковали сообщения аналогичного нецензурного содержания и пропагандировали на своих аккаунтах нацистскую символику.
Комментарий начальника отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.