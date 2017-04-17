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17:47 (мск), источник: Sputnik.by

Малолетние вандалы на Пасху осквернили костёл в Волковысском районе

Малолетние вандалы на Пасху осквернили костёл в Волковысском районе.

Источник: Sputnik.by

В ночь на Пасху в городском поселке Россь Волковысского района непристойными надписями была осквернена часовня костела Святой Троицы. Сообщение об этом с утра поступило в милицию, и сотрудники ОВД Волковысского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что хулиганские действия совершили двое местных жителей 15 и 18 лет.

«Они изрядно употребляли спиртные напитки, в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни. Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем, при анализе текста четко просматривался диалог между подозреваемыми. Кто-то из них так увлекся, что написал на стене имя приятеля, как оказалось, в помощь оперативникам», — рассказал Евгений Дудко.

Весь процесс осквернения часовни один из подозреваемых снимал на камеру мобильного телефона. Подозреваемые задержаны, им грозит обвинение в хулиганстве. Также выяснилось, что в социальных сетях оба подозреваемых неоднократно публиковали сообщения аналогичного нецензурного содержания и пропагандировали на своих аккаунтах нацистскую символику.

Комментарий начальника отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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