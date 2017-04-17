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18:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе произошло 3 ландшафтных пожара за сутки

Спасатели не исключили умышленные поджоги.

Источник: РИА "Воронеж"

Три ландшафтных пожара произошли в Рамонском районе в пасхальное воскресенье, 16 апреля. Причиной могли стать умышленные поджоги.

Сухая трава в селе Нелжа горела на площади 300 кв. м. По данным системы 112, пожар начался в 13:02. Пожарные добровольной пожарной команды из села Ступино Рамонского района потушили возгорание в 14:01.

В селе Новоживотинное пламя охватило 3 тыс. кв. м неудобий — от улицы 40 лет Октября к реке Дон. Дежурные расчеты ПЧ-91 из села Ямное выехали на место происшествия в 19:43. Огонь потушили через два часа, в 21:39.

Возгорание сухой травы на площади 400 кв.м под селом Гвоздевка тушили спасатели Губаревской ПЧ-92 из Семилукского района с 20:43 до 22:43.

 — Причиной пожаров могли стать умышленные поджоги либо неосторожное обращение с огнем, — прокомментировал ситуацию помощник главы администрации по ГО и ЧС Рамонского района Александр Долбилов.

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