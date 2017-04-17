В СКО задержан водитель, который сбил двух человек и скрылся

15 апреля в центральную районную больницу г. Булаево с телесными повреждениями были госпитализированы два жителя райцентра. Оба были травмированы в результате наезда автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся. Предприняв необходимые розыскные действия, полицейские установили марку автомобиля — «ВАЗ-2109» — и личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Булаево.

По данным местной полицейской службы Департамента внутренних дел СКО, с начала года в Петропавловске зарегистрировано 87 случаев, когда водители скрылись с места ДТП. 66 из них раскрыты. В восьми случаях имелись потерпевшие, одно из происшествий привело к гибели человека.

В ПДД РК чётко прописаны действия водителей транспортных средств в случае совершения ими ДТП: остановка автомобиля, включение аварийных огней, сообщение в полицию и принятие мер для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. В экстренных случаях необходимо отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, на своем транспорте в ближайшее лечебное учреждение.

Важно отметить, что водитель, оставивший место ДТП для доставки пострадавших в больницу, освобождается от ответственности, которая предусмотрена ст. 347 Уголовного кодекса РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия».

Граждане, ставшие свидетелями ДТП, должны запомнить, записать либо сфотографировать госномер цвет и марку автомобиля и незамедлительно позвонить по номеру «102».

По словам начальника местной полицейской службы ДВД СКО полковника полиции Каната Айтбаева, за первый квартал года в области зарегистрированы 34 ДТП, в которых погибли 5 человек, 45 получили ранения, либо был причинён материальный ущерб. Из них 23 ДТП произошло по вине водителей, остальные — по вине пешеходов. Вождение в нетрезвом виде привело к гибели одного человека, ещё пятеро были ранены. Из общего числа ДТП 18 связаны с наездами на пешеходов.