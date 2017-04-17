Паводки в Казахстане: реки вышли из берегов, тысячи людей покинули дома

Сухие цифры о «мокрых» фактах

Вода начала свое наступление с 11 апреля, когда над страной пролились небывалые дожди. Реки переполнились и вышли из берегов, переливами воды оказались отрезанными дороги в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В центральных и северных районах Казахстана началась эвакуация населения. Из 4 715 эвакуированных, больше всего людей было вывезено из Акмолинской — 1340, Карагандинской — 1850, и Актюбинской областей — 1174. По состоянию на 17 апреля вернулось домой 860 человек, 3167 разместились у родственников, остальные 688 человек остаются в эвакуационных пунктах.

Жертвами паводков часто становится скот, поэтому спасению животных было уделено особое внимание. В безопасные места отогнали 5,5 тысячи голов домашних животных, более 2 тысяч животных уже вернулись в подворья.

Ущерб, нанесенный стихией, подсчитать пока не представляется возможным.

В настоящее время непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций около 2 тысяч спасателей, военнослужащих Национальной гвардии, работников местных исполнительных органов и сотрудников полиции. Они проводят аварийно-спасательные и неотложные работы. Министерством внутренних дел на случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств численностью 12 471 человек, 1 955 единиц техники, 19 вертолетов и 302 единиц плавсредств.

В небо подняты вертолеты, проведена воздушная разведка территории Астаны, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Однако, голые цифры мало что могут сказать о разгуле стихии, об отчаянии людей, рискующих потерять свое жилье и имущество, о подорванном здоровье, о круглосуточной вахте спасателей и медиков.

Даже работникам почты приходилось развозить почту и пенсии на лодках. Для помощи пострадавшим от паводков в Астане откроется штаб. Активисты и волонтеры будут собирать вещи и продукты питания.

Помочь жертвам природной стихии вызвались общественные деятели. Среди них Мурат Абенов, Галым Байтук, Дина Елгезек, Айдос Сарым, Талгат Абдижаппаров, Талгат Калиев, Ербол Исмайлов, Толеген Байгулов и другие. Штаб по сбору помощи будет находиться в офисе ОФ «Республика-Регион-Развитие».

SOS Атбасар!

Самая сложная обстановка — на сегодняшний день складывается в городе Атбасар Акмолинской области. В минувшие выходные из-за внезапного прорыва дамбы, которая в свою очередь не выдержала рекордного поднятия уровня воды до 5,6 метров, обильных осадков и снеготаяния, потоки хлынули в город. Школу № 1 подтопило, занятия отменены.

Уровень воды на первых этажах домов доходит до метра. Людей в срочном порядке эвакуировали, те немногие, кто решил остаться в Атбасаре, чтобы не бросать жилье, рассказывают о воющих сиренах, кружащих над городом вертолетах, спасателях, передвигающихся по улицам на лодках. По состоянию на понедельник спасательные работы прекращены, а в аварийных нет смысла, пока уровень воды в реке Жабай (приток Ишима) не вернется в норму. Однако в городе и лежащих выше населенных пунктах несут службу более 500 сотрудников ЧС, местных исполнительных органов, курсантов, и Нацгвардии.

К дому — на лодке

Паводковая обстановка в Актобе в понедельник начала улучшаться. Вода, затопившая дачные массивы, пошла на спад. За минувшие выходные, когда был пик паводка, 1174 человека было эвакуировано, 579 дачных домов подтоплены. В городе введен режим ЧС местного масштаба, к своим домам люди подплывают на лодках и входят через окна.

Паводки в Актобе Дорога-река

В Северо-Казахстанской области подтоплены четыре населенных пункта в районе имени Габита Мусрепова. Талая вода стала переливаться через две республиканские автодороги Жезказган — Петропавловск и Екатеринбург — Алматы. Чтобы избежать подтопления села Новоишимское местным органам пришлось вскрывать трассу и спустить воду.

Однако в селе Рузаевка района имени Габита Мусрепова вышедшая из берегов река подтопила порядка 150 домов. Сто голов скота погибло. В экстренном порядке было эвакуировано 200 человек.

Эвакуация домашнего скота из затопленных районов Без воды среди воды.

Из-за обильного паводка 207 многоэтажных и еще около 4 тысяч частных домов в Темиртау в Карагандинской области остались без питьевой воды.

На что пошли десятки миллиардов?

По сообщению министерства внутренних дел, на предупреждение чрезвычайных ситуаций из бюджета ежегодно выделяют огромные суммы. Так в этом году на эти цели местным исполнительным органам выделено 10 миллиардов тенге. Эти средства считаются достаточными, за дополнительным финансированием никто из регионов не обращался. Насколько успешными были противопаводковые мероприятия можно судить по сложившейся ситуации, а также официально озвученным причинам ЧС, среди которых нарушения в строительстве и проектировании защитных сооружений и дорог.

Сколько продлится потоп?

По данным специалистов, ситуация должна пойти на улучшение в ближайшие 10 дней. По сообщению «Казгидромет», с 18—21 апреля на реках Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях продолжатся подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

В Карагандинской области паводковая опасность сохраняется по течению реки Нура ниже Интумакского водохранилища, в Акмолинской области в устье реки Интумак.

Бдительными необходимо быть и живущим вдоль реки Ишим, которая протекает по территории Астаны и выходит за пределы города, где большие снегозапасы. Впрочем, столичные власти заявляют, что Астане опасность не грозит — вода будет поступать из Астанинского водохранилища в контррегулятор, а затем сбрасываться в Ишим.