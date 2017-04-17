Организатор незаконной миграции граждан КНР в РК осужден в Алматы

Сообщается, что обвиняемый, совместно с гражданином КНР и еще одним казахстанцем в период с мая 2015 по апрель 2016 года организовал незаконную миграцию граждан из КНР в Республику Казахстан. Согласно материалам дела, они, используя ТОО, на систематической основе подделывали контракты о сотрудничестве между товариществом и заграничными компаниями КНР.

«На основании предоставленных от имени товарищества в департамент консульской службы МИД РК по Алматы поддельных документов, загранучреждениями МИД Республики Казахстан выдано более ста пятидесяти визовых поддержек категории D2, D3 якобы для проведения переговоров, даче консультаций. В результате из КНР в Республику Казахстан незаконно въехало 124 иностранных гражданина», — прокомментировали в суде.

Ранее сообщалось о том, что гражданин КНР открыл в Казахстане компанию, в которой незаконно работали 150 его соотечественников. Гражданин Китая Джен Ренне прибыл в Казахстан по приглашению ТОО «Тулпар Инвест Плюс».

Компания за денежное вознаграждение помогла ему получить визу и зарегистрироваться в органах миграционной полиции Алматы. Встречная проверка показала, что мужчина не представлял никаких услуг данному ТОО, а позже открыл свой бизнес.

Он зарегистрировал в Алматинской области компанию ТОО «Канас Индустрия» по изготовлению строительных материалов, 80 процентов доли участия в котором принадлежат ему. Чжен признан виновным в совершении правонарушения и привлечен к административной ответственности.

Также сообщилось о том, что с мая 2015 года по февраль 2016 года компания организовала незаконный миграционный поток более 150 граждан КНР. По данному факту в отношении должностных лиц было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 394 УК «Организация незаконной миграции.