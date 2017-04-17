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17:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области мужчина украл деньги у приятеля, пустившего его к себе пожить

Знакомый сбежал с 8000 рублей на вокзал.

Источник: Новости Воронежа

В Новохоперском районе закончили расследовать уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Жителя Курской области обвиняют в краже.

По версии следствия, в августе 2016 года 54-летний житель поселка Елань-Коленовский предложил 42-летнему знакомому пожить у него дома. Тот согласился. Мужчина передал приятелю дубликаты ключей от дома.

В середине октября 2016 года курянин уехал работать в другой район. А в конце ноября он вернулся и пришел в дом к знакомому. Открыл калитку и дверь ключами. Мужчина в доме заметил на стиральной машинке лежащие деньги. Он их забрал и сбежал. Хозяин в это время сидел в комнате и смотрел телевизор.
«У железнодорожного вокзала подогреваемый пересчитал украденные им деньги, которых оказалось 8000 рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Затем он их потратил на свои нужды».

Зимой мужчина встретил своего приятеля. Тот спросил его про деньги. Подозреваемый признался, что украл их и обещал вернуть. Но деньги мужчина так и не дождался. Тогда ему пришлось обратиться в полицию.

Сейчас дело за кражу передали на рассмотрение в суд. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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