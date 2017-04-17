Неизвестный похитил у детской больницы в Москве более 40 кустарников

Неизвестный похитил 41 кустарник с территории Измайловской детской больницы в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам представителя департамента природопользования, который обратился в полицию, стоимость украденных растений оценивается в почти 70 тысяч рублей.

Сейчас полиция ищет подозреваемого и похищенные кустарники.

Как сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, с 17 апреля по 19 мая в городе пройдет акция «Миллион деревьев», в рамках которой во дворах и на территориях больниц, школ и других соцобъектов высадят более 4,8 тысяч деревьев и более 165 тысяч кустарников.