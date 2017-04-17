Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Плохой начальник полезен для подчиненных
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
«Последствия для США будут печальными»: эксперт о войне с КНДР
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
22Цвет нации
10Полюс холода
17:48 (мск), источник: Мослента

У пассажирки Домодедово изъяли сережки, кольцо и запонки на 6 миллионов рублей

Ювелирные украшения везла пассажирка рейса Москва-Дубай.

Источник: Домодедовская таможня

В аэропорту Домодедово у пассажирки рейса Москва — Дубай изъяли ювелирные украшения на сумму около 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Домодедовской таможни.

Для досмотра была остановлена гражданка России, которая проследовала через «зеленый» коридор. У нее в ручной клади обнаружили две пары сережек, кольцо и запонки. Женщина указала, что приобрела украшения для личных целей, однако документы, подтверждающие их стоимость, предоставить не смогла.

По закону на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия, без декларирования можно ввозить ювелирные изделия на сумму не более 10 тысяч евро. Экспертиза показала, что привезенные из Дубая украшения стоят значительно больше — 6,3 миллиона рублей (превышает 100 тысяч евро).

Драгоценности изъяты. В отношении их владелицы возбуждено административное производство по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Ей грозит крупный штраф.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
Эксперты оценили ущерб России от «помидорной войны» с Турцией
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь