У пассажирки Домодедово изъяли сережки, кольцо и запонки на 6 миллионов рублей

В аэропорту Домодедово у пассажирки рейса Москва — Дубай изъяли ювелирные украшения на сумму около 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Домодедовской таможни.

Для досмотра была остановлена гражданка России, которая проследовала через «зеленый» коридор. У нее в ручной клади обнаружили две пары сережек, кольцо и запонки. Женщина указала, что приобрела украшения для личных целей, однако документы, подтверждающие их стоимость, предоставить не смогла.

По закону на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия, без декларирования можно ввозить ювелирные изделия на сумму не более 10 тысяч евро. Экспертиза показала, что привезенные из Дубая украшения стоят значительно больше — 6,3 миллиона рублей (превышает 100 тысяч евро).

Драгоценности изъяты. В отношении их владелицы возбуждено административное производство по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Ей грозит крупный штраф.