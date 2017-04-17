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17:55 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Один из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, задержан в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника А. Джалилова», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Комментарии
5
Оксана Поддубная
Предлагаю его помиловать. Просто привезти на станцию метро "Сенная площадь" и отпустить.
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Сергей Саморуков
У меня приятель при СССР работал в ОБХСС . Вот отправляли его в Среднюю Азию по делу о подпольном производстве . Прилетает , а его встречают на "Волге" , потом везут на шашлыки , коньяк , девки . Затем приводят какого-то и тот говорит , что , мол , я признаюсь . Дело закрыто . Семья бедолаги получает деньги от дельцов пока тот сидит . Все довольны . К чему пишу ? Да сами поймёте ...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Спасибо за работу!!!!!!!!!Всем спецслужбам России!Горжусь страной!
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