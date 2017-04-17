В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Один из организаторов теракта в метро в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Один из организаторов теракта в метро в
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта
По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет РФ.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.