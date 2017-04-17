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18:25 (мск), источник: Интерфакс

У предполагаемого организатора теракта в Петербурге изъят боевой пистолет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники ФСБ изъяли у предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова оружие и средства связи.

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На видео задержания Азимова, распространенного Центром общественных связей ФСБ РФ можно видеть, как несколько сотрудников задерживают подозреваемого недалеко от железнодорожных путей. У молодого человека изъяты боевой пистолет с несколькими патронами в магазине, мобильный телефон, коробка от мобильного телефона и зарядное устройство.

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Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов ответил: «Да».

Ранее сообщалось, что Азимова задержали в Одинцовском районе Московской области как одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. Следствие полагает, что бомбу привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.

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