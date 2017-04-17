У предполагаемого организатора теракта в Петербурге изъят боевой пистолет
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники ФСБ изъяли у предполагаемого организатора теракта в метро
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Сотрудники ФСБ изъяли у предполагаемого организатора теракта в метро
На видео задержания Азимова, распространенного Центром общественных связей ФСБ РФ можно видеть, как несколько сотрудников задерживают подозреваемого недалеко от железнодорожных путей. У молодого человека изъяты боевой пистолет с несколькими патронами в магазине, мобильный телефон, коробка от мобильного телефона и зарядное устройство.
Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов ответил: «Да».
Ранее сообщалось, что Азимова задержали в Одинцовском районе Московской области как одного из предполагаемых организаторов теракта в метро
3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в