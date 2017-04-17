У предполагаемого организатора теракта в Петербурге изъят боевой пистолет

На видео задержания Азимова, распространенного Центром общественных связей ФСБ РФ можно видеть, как несколько сотрудников задерживают подозреваемого недалеко от железнодорожных путей. У молодого человека изъяты боевой пистолет с несколькими патронами в магазине, мобильный телефон, коробка от мобильного телефона и зарядное устройство.

В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге

Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, догадывается ли он о причине своего задержания, Азимов ответил: «Да».

Ранее сообщалось, что Азимова задержали в Одинцовском районе Московской области как одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.