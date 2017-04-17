В Пермском крае обнаружили бесхозные скотомогильники с сибирской язвой
Территория вокруг них не огорожена, рядом нет предупреждающих табличек, их состояние никто не контролирует.
Территория вокруг них не огорожена, рядом нет предупреждающих табличек, их состояние никто не контролирует.
Бесхозные скотомогильники обнаружили в Чайковском муниципальном районе. Сотрудники местной прокуратуры выяснили, что в 2 из 19 захоронений находятся останки животных, которые были заражены сибирской язвой.
На территории всех скотомогильников нет ограждений, запорных устройств, вытяжных труб, выездных ворот, навесов над биотермическими ямами. Потому все найденные объекты представляют собой угрозу для жизни, здоровья людей и животных.
Собственник могильников с сибирской язвой тоже не известен. На балансе в органах местного самоуправления или
Прокурор Чайковского района исковое заявление в суд с требованием возложить на Правительство Пермского края обязанность принять все скотомогильники собственность региона. Суд согласился с доводами прокуратуры. В течение года краевые власти должны будут обустроить объекты в соответствии с