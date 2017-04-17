В Пермском крае обнаружили бесхозные скотомогильники с сибирской язвой

Бесхозные скотомогильники обнаружили в Чайковском муниципальном районе. Сотрудники местной прокуратуры выяснили, что в 2 из 19 захоронений находятся останки животных, которые были заражены сибирской язвой.

На территории всех скотомогильников нет ограждений, запорных устройств, вытяжных труб, выездных ворот, навесов над биотермическими ямами. Потому все найденные объекты представляют собой угрозу для жизни, здоровья людей и животных.

Собственник могильников с сибирской язвой тоже не известен. На балансе в органах местного самоуправления или каких-либо организаций они не состоят. Вокруг них также нет ограждений, отсутствуют предупреждающие таблички с надписью «сибирская язва», никто не проводит обеззараживание почвы, не контролирует, ведётся ли рядом хозяйственная деятельность.