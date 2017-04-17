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21:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми бешеный лифт свернул голову собаке

И зажал ногу девушке.

В Перми бешеный лифт убил собаку и зажал ногу девушке, пишет издание progorod59.ru.

Происшествие случилось 16 апреля в одной из новостроек по улице Подлесной. После прогулки девушка, ее мать, сестра и собака вошли в кабину. Двери быстро захлопнулись. Доехав до последнего этажа, две пассажирки смогли выйти из лифта. А третьей девушке зажало ногу. У собаки между дверьми застряла голова. После этого кабина резко понеслась вниз.

Животное погибло. Хозяйка отделалась синяками, передает «Уралинформбюро».

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