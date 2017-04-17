В горах Крыма спасен человек
Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей за прошедшие сутки в горах Крыма спасен человек. Мужчина получил травму на вершине горы Южная Демерджи и нуждался в помощи.
Благодаря оперативным действиям и профессионализму спасателей за прошедшие сутки в горах Крыма спасен человек. Мужчина получил травму на вершине горы Южная Демерджи и нуждался в помощи.
Как сообщили в ГУ МЧС по рК, 16 апреля, в 11:45 по линии «101» поступило сообщение о том, что на вершине г. Южная Демерджи, мужчина повредил колено и не может самостоятельно передвигаться. Для оказания оперативной помощи пострадавшему, к месту происшествия выехало отделение алуштинского