В горах Крыма спасен человек

Как сообщили в ГУ МЧС по рК, 16 апреля, в 11:45 по линии «101» поступило сообщение о том, что на вершине г. Южная Демерджи, мужчина повредил колено и не может самостоятельно передвигаться. Для оказания оперативной помощи пострадавшему, к месту происшествия выехало отделение алуштинского аварийно-спасательного отряда. По прибытии к месту ЧП стало известно, что турист, житель г. Севастополь 1998 г.р., во время прохождения сложных скальных участков оступился и повредил колено. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему — на поврежденный сустав наложили шину. После чего посредством специальных горных носилок транспортировали мужчину из горно-лесной зоны. Затем пострадавший был доставлен в приемное отделение Алуштинской Центрально городской больницы для дальнейшей госпитализации, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.