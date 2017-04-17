В Мариуполе спецназ освобождал «заложников» из захваченного поезда

Он объяснил, что по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники.

«Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая — разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично — жертв среди заложников удалось избежать», — рассказал Аброськин.

Также он анонсировал масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.