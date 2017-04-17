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19:31 (мск), источник: Обозреватель

В Мариуполе спецназ освобождал «заложников» из захваченного поезда

В Мариуполе рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела очередные учения. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава областной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он объяснил, что по легенде в вагоне поезда находились вооруженные преступники, а пассажиры и полицейские были взяты в заложники.

«Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая — разбила два окна вагона. Спецоперация была выполнена на отлично — жертв среди заложников удалось избежать», — рассказал Аброськин.

Также он анонсировал масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.

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