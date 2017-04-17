В ДТП в Житомирской области погибли 5 человек, еще 2 — травмированы
В Житомирской области на 240 км автотрассы Киев — Ковель, вблизи с. Каменка Олевского района, произошло
В Житомирской области на 240 км автотрассы Киев — Ковель, вблизи с. Каменка Олевского района, произошло
Указано, что об автоаварии стало известно 17 апреля в 16:15.
«По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей “Suzuki” и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушки погибли, еще двое пассажиров получили травмы», — говорится в сообщении.
Как доложили в ведомстве, с помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и извлекли двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы.
Далее, по данным ГСЧС, спасатели, применив гидравлический инструмент, также деблокировали троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109. Сейчас все остальные обстоятельства автопроисшествия продолжают устанавливать специалисты.
Напомним, ранее в Харькове на улице Желярди произошло