В ДТП в Житомирской области погибли 5 человек, еще 2 — травмированы

Указано, что об автоаварии стало известно 17 апреля в 16:15.

«По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей “Suzuki” и ВАЗ-2109, двое водителей и трое пассажиров легковушки погибли, еще двое пассажиров получили травмы», — говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, с помощью гидравлических ножниц бойцы ГСЧС разрезали боковые стойки в обоих автомобилей, сняли крышу и извлекли двух пострадавших из автомобиля Suzuki, которых госпитализировали в реанимационное отделение Олевской центральной районной больницы.

Далее, по данным ГСЧС, спасатели, применив гидравлический инструмент, также деблокировали троих погибших из искореженного Suzuki и двух погибших с ВАЗ-2109. Сейчас все остальные обстоятельства автопроисшествия продолжают устанавливать специалисты.