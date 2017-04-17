Пропавших из интерната в Омской области девочек ищут в Иртыше
Портал Om1.ru уже сообщал о двух девочках, пропавших накануне из
Портал Om1.ru уже сообщал о двух девочках, пропавших накануне из
Как сообщили в
Ориентировки девочек размещены во всех общественных местах. Полиция уже проверила заброшенные здания, межпоселковую дорогу, трассу и лесной массив вдоль нее. Также обследовали берег Иртыша около поселка Затон на участке 5 километров. На выезде из Нововаршавки дежурит наряд Госавтоинспекции. Поиски продолжаются даже с наступлением темноты.
Приметы Александры: была одета в
Приметы Екатерины: была одета в бирюзовую куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном. Особая примета — косоглазие.
Любую информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщать по телефонам 79−39−01 или 02.