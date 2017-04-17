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21:01 (мск), источник: Om1.ru

Пропавших из интерната в Омской области девочек ищут в Иртыше

Портал Om1.ru уже сообщал о двух девочках, пропавших накануне из школы-интерната в Нововарвском районе. Поиски пока не дали никаких результатов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, разыскиваются Матюшенко Александра 2006 г. р. и Иванова Екатерина 2004 г. р. В поисковой операции задействованы 37 сотрудников нововаршавского ОМВД, а также преподаватели интерната, студенты и волонтеры.

Ориентировки девочек размещены во всех общественных местах. Полиция уже проверила заброшенные здания, межпоселковую дорогу, трассу и лесной массив вдоль нее. Также обследовали берег Иртыша около поселка Затон на участке 5 километров. На выезде из Нововаршавки дежурит наряд Госавтоинспекции. Поиски продолжаются даже с наступлением темноты.

Приметы Александры: была одета в темно-красную куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном.

Приметы Екатерины: была одета в бирюзовую куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном. Особая примета — косоглазие.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщать по телефонам 79−39−01 или 02.

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