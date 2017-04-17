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21:37 (мск), источник: Интерфакс

Лодка с людьми перевернулась на Каме

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тукаевском районе Татарстана на реке Кама в понедельник вечером в ста метрах от берега перевернулась лодка с пятью людьми на борту.

Главное управление МЧС по Татарстану сообщает, что на момент прибытия спасателей местными жителями спасены двое мужчин и женщина, они госпитализированы.

Два человека (оба мужчины — ИФ), к сожалению, предположительно утонули.
МЧС по Татарстану

По предварительным данным ведомства, пятеро пьяных граждан решили переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке, однако ее захлестнуло волной и судно перевернулось.

По данным регионального ГУ МЧС России, в поисках двух пропавших задействовано около 30 человек и порядка 10 единиц техники и плавсредств; поисковые работы осложняют сильный ветер, высокая волна и быстрое течение.

Отмечается, что температура воды в реке составляет 3−4 градуса.

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