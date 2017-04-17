Лодка с людьми перевернулась на Каме
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тукаевском районе Татарстана на реке Кама в понедельник вечером в ста метрах от берега перевернулась лодка с пятью людьми на борту.
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Тукаевском районе Татарстана на реке Кама в понедельник вечером в ста метрах от берега перевернулась лодка с пятью людьми на борту.
Главное управление МЧС по Татарстану сообщает, что на момент прибытия спасателей местными жителями спасены двое мужчин и женщина, они госпитализированы.
Два человека (оба мужчины — ИФ), к сожалению, предположительно утонули.
По предварительным данным ведомства, пятеро пьяных граждан решили переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке, однако ее захлестнуло волной и судно перевернулось.
По данным регионального ГУ МЧС России, в поисках двух пропавших задействовано около 30 человек и порядка 10 единиц техники и плавсредств; поисковые работы осложняют сильный ветер, высокая волна и быстрое течение.
Отмечается, что температура воды в реке составляет 3−4 градуса.