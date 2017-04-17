СМИ: в Мосуле коалиция уничтожила завод ИГ* по производству дронов

СМИ: в ИГ* заявили, что не понесли потерь после удара США в Афганистане

Отмечается, что целью авиаудара был завод в районе Ислах аз-Зерай. Также сообщается, что в результате удара погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что к настоящему моменту взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.