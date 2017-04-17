Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
СМИ: Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17 апреля, источник: РИА Новости

СМИ: в Мосуле коалиция уничтожила завод ИГ* по производству дронов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Авиаудары международной коалиции во главе с США уничтожили завод террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) по производству беспилотников в западном Мосуле в понедельник, сообщает издание Iraqi News со ссылкой на иракскую военную разведку.

Источник: Reuters
Читайте также
СМИ: в ИГ* заявили, что не понесли потерь после удара США в Афганистане

Отмечается, что целью авиаудара был завод в районе Ислах аз-Зерай. Также сообщается, что в результате удара погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что к настоящему моменту взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
4
vesta
Следы заметают..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Группа обезличенных каких-нибудь.)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей
Дружественный огонь.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские ученые придумали, как защитить самолеты от вражеских ракет
Спецслужбы нашли организатора теракта по контактам Джалилова
Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Названа самая массовая профессия России
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка с ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь