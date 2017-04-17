Около 50 человек эвакуированы из административного здания на ул. Старая Басманная в связи с пожаром
Около 50 человек эвакуировали из административного здания на ул. Старая Басманная
Около 50 человек эвакуировали из административного здания на ул. Старая Басманная
«17 апреля в 22:08 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, где, по предварительной информации, происходило возгорание в подвале
Принятыми мерами в 22:22 пожар был локализован. По предварительным данным его площадь составила около 5 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.