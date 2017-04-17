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23:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Около 50 человек эвакуированы из административного здания на ул. Старая Басманная в связи с пожаром

Около 50 человек эвакуировали из административного здания на ул. Старая Басманная из-за возникшего пожара. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«17 апреля в 22:08 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, где, по предварительной информации, происходило возгорание в подвале пяти-шестиэтажного административного здания. Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. В целях безопасности из здания были выведены около 50 человек», — отметил собеседник агентства.

Принятыми мерами в 22:22 пожар был локализован. По предварительным данным его площадь составила около 5 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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