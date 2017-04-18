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00:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

На предполагаемого организатора теракта в Петербурге вывели телефонные контакты смертника

По данным «Ъ», задержанного по подозрению в организации теракта в санкт-петербургском метро Аброра Азимова вычислили, отрабатывая телефонные контакты Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв.

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Как сообщают источники «Ъ», Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению акции. Чуть позже, видимо, Азимов передал информацию другим предполагаемым участникам террористического подполья.

В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

Напомним, Аброр Азимов был задержан сегодня в Одинцовском районе Подмосковья. Завтра новому фигуранту суд изберет меру пресечения, а его ранее арестованным соратникам следствие планирует начать предъявлять официальные обвинения. Во всяком случае, их адвокатов телефонограммами вызвали в центральный офис СКР.

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