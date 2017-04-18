На предполагаемого организатора теракта в Петербурге вывели телефонные контакты смертника

В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в Петербурге

Как сообщают источники «Ъ», Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению акции. Чуть позже, видимо, Азимов передал информацию другим предполагаемым участникам террористического подполья.

В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение.

Напомним, Аброр Азимов был задержан сегодня в Одинцовском районе Подмосковья. Завтра новому фигуранту суд изберет меру пресечения, а его ранее арестованным соратникам следствие планирует начать предъявлять официальные обвинения. Во всяком случае, их адвокатов телефонограммами вызвали в центральный офис СКР.