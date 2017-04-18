На Дону произошло несколько ДТП

Иномарку отбросило на припаркованные автомобили. В итоге участниками аварии стали пять машин. Жертв удалось избежать.

Еще одна авария произошла на трассе «Ростов-Таганрог», пострадал водитель «Лады». Его машина, при столкновении с нарушившим правила водителем «ВАЗа», перевернулась. Молодой человек доставлен в больницу.

В ДТП на Щепкинской трассе столкнулись несколько машин. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Есть сообщения о пострадавших.