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09:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону произошло несколько ДТП

Массовое ДТП произошло в центре Ростова. Легковушка при развороте на улице Казахской столкнулась с пассажирским автобусом.

Иномарку отбросило на припаркованные автомобили. В итоге участниками аварии стали пять машин. Жертв удалось избежать.

Еще одна авария произошла на трассе «Ростов-Таганрог», пострадал водитель «Лады». Его машина, при столкновении с нарушившим правила водителем «ВАЗа», перевернулась. Молодой человек доставлен в больницу.

В ДТП на Щепкинской трассе столкнулись несколько машин. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Есть сообщения о пострадавших.

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