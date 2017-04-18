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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-глава села Безверхово в Приморье приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Однако, приговор Хасанского районного суда обжаловала и защита и обвинение.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Хасанский районный суд признал бывшего главу администрации Безверховского сельского поселения Александра Безуглого виновным в нескольких коррупционных преступлениях и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, приговор не вступил в законную силу и был обжалован обеими сторонами процесса.

— По совокупности преступлений он был осужден к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей. Однако приговор в законную силу не вступил и его законность и обоснованность сейчас проверяет суд апелляционной инстанции, — сказала Телегина.

Она уточнила, что с приговором остались не согласны обе стороны. Прокуратура сочла его слишком мягким.

Напомним, дело поступило в суд в феврале 2016 года. По первоначальной версии следствия, фигурант решил воспользоваться своим служебным положением, предложив предпринимателю оказать ему помощь в получении земельных участков в аренду за вознаграждение.

За взятку чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги он должен был получить 160 тысяч рублей.

Кроме этого, в июне 2015 года чиновник обманул этого же бизнесмена. За свои лжеуслуги, выразившиеся якобы в оказании предпринимателю помощи при заключении договора аренды земельного участка, обвиняемый получил 10 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. Через месяц, в августе того же года, действуя по аналогичной схеме, глава поселения пытался похитить у предпринимателя 200 тысяч рублей. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств в общей сумме 150 тысяч рублей.

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