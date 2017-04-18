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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Реальные сроки получили похитители авто в Приморье

В Уссурийске вынесен приговор местным жителям, обвиняемых в серии краж автомобилей «под возврат», с целью получения выкупа, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Зимой 2014 года трое злоумышленников решили похищать чужие автомобили, чтобы потом возвращать их законным владельцам за деньги.

«В декабре 2014 года подсудимые угнали автомашину марки Toyota Wish, за возвращение которой им удалось получить выкуп. Второй автомобиль марки Toyota Corolla Fielder.

не дал похитить потерпевший, спугнув мужчин с места происшествия. Попытки получить выкуп с владельцев двух других похищенных машин уже контролировали сотрудники полиции, — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Следователь отдела МВД России по городу Уссурийск возбудил четыре уголовных дела по фактам краж трех автомобилей и по факту покушения на хищение авто. Общая стоимость машин, ставших объектом преступных посягательств, превысила один миллион рублей.

«Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из них один год лишения свободы, двум другим — по четыре года лишения свободы каждому. Для отбывания наказания суд определил им исправительную колонию общего режима», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

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