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03:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожар разбудил жильцов пятиэтажки в пригороде Хабаровска в четыре часа утра

Столб дыма и копоти растянулся со второго этажа до крыши.

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Рано утром поднял сегодня по тревоге пожарных пожар в пятиэтажном доме в поселке Тополево в Хабаровском районе. Погибших нет, один человек госпитализирован, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС.

Сегодняшнее чрезвычайное происшествие разбудило рано утром жильцов стандартной панельной пятиэтажки в поселке Тополево в Хабаровском районе. Загорелась квартира на втором этаже, плотный столб дыма поднялся наверх и заставил проснуться соседей на всех этажах, расположенных выше. Спасаясь от удушливого чада, люди были вынуждены покинуть свои квартиры. Черный след от огня остался на фасаде дома.

По данным ГУ МЧС, пожар удалось вовремя ликвидировать, погибших нет, один человек из сгоревшей квартиры госпитализирован. Причины пожара устанавливаются.

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