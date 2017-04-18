Значительный рост аварийности зафиксирован в Приморье

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Рост всех основных показателей аварийности отмечен на территории Приморского края. По итогам трех месяцев в регионе зарегистрировано 593 ДТП, в результате которых 38 человек погибли, 741 — получил травмы различной степени тяжести. Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, 11% и 2% соответственно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Госавтоинспекции.

Основная доля зарегистрированных ДТП произошла в городах и населенных пунктах. Наиболее трудная ситуация отмечена на территории Черниговского, Партизанского, Спасского районов, а также Арсеньевского городского округа.

По видам происшествий «лидирует» наезд на пешехода — 39,8%, далее столкновение — 35,2%, наезд на препятствие — 7,4% и опрокидывание транспортного средства — 6,2%.

Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: управление транспортными средством с признаками опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.