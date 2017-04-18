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06:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Машину угнали две жительницы Хабаровского края

В селе Бичевая у местного жителя угнали машину, которую он припарковал возле своего дома. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Как оказалось, автомобиль похитили две женщины 1986 и 1987 годов рождения. Ранее они уже были судимы. Сейчас обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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