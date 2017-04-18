Машину угнали две жительницы Хабаровского края
В селе Бичевая у местного жителя угнали машину, которую он припарковал возле своего дома. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
В селе Бичевая у местного жителя угнали машину, которую он припарковал возле своего дома. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Как оказалось, автомобиль похитили две женщины 1986 и 1987 годов рождения. Ранее они уже были судимы. Сейчас обе фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Машину вернули владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на