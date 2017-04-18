Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: Кинг назвал Трампа "куриным помётом" и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
06:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Упавшая на дорогу хабаровчанка погибла под колесами автомобиля

Смерть была мгновенной — голову женщины раздавило колесами.

Сегодня ночью на проспекте 60-летия Октября недалеко от остановки «Автопарк» под колесами иномарки погибла женщина. Водитель с места происшествия скрылся. По словам очевидца, незадолго до происшествия горожанка вела себя неадекватно, сообщает портал «Губерния».

Единственным, кто смог прояснить ситуацию, оказался житель ближайшего барака. Молодой человек был последним, кто видел жертву ДТП живой — за ней он наблюдал из окна своей квартиры. Внимание очевидца горожанка привлекла своим странным поведением: сначала она долго ходила вокруг светофора, периодически что-то крича, а затем вышла на дорогу и улеглась посреди проезжей части. Молодой человек начал звонить в полицию, однако закончить разговор с дежурным пришлось уже трагической новостью.

«Она упала на дорогу, и я сразу позвонил в полицию. Собирался выйти на улицу — и все, он по ней проехал. Я не знаю, что с ней произошло [перед этим] — пьяная, скорее всего», — рассказал хабаровчанин Богдан.

По словам очевидца, сбил женщину водитель темного седана, который ехал в сторону Южного микрорайона с явным превышением скорости. Тормозить автолюбитель даже не пытался, а просто поехал дальше. Пешеход погибла мгновенно.

«Долго она не мучилась, у нее голова лопнула. Она сразу скончалась — моментальная смерть. Через 20 минут приехали медики. [Водитель седана] не остановился, даже не притормозил, не сбавил скорости», — отметил очевидец.

Личность погибшей полицейским пока установить не удалось. На вид женщине около 40 лет. Наиболее яркие и различимые предметы одежды — красная юбка и черные полусапожки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Охранник предприятия в Хабаровском крае похитил оборудование почти на 2 млн рублей
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками
Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь