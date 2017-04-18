Упавшая на дорогу хабаровчанка погибла под колесами автомобиля

Сегодня ночью на проспекте 60-летия Октября недалеко от остановки «Автопарк» под колесами иномарки погибла женщина. Водитель с места происшествия скрылся. По словам очевидца, незадолго до происшествия горожанка вела себя неадекватно, сообщает портал «Губерния».

Единственным, кто смог прояснить ситуацию, оказался житель ближайшего барака. Молодой человек был последним, кто видел жертву ДТП живой — за ней он наблюдал из окна своей квартиры. Внимание очевидца горожанка привлекла своим странным поведением: сначала она долго ходила вокруг светофора, периодически что-то крича, а затем вышла на дорогу и улеглась посреди проезжей части. Молодой человек начал звонить в полицию, однако закончить разговор с дежурным пришлось уже трагической новостью.

«Она упала на дорогу, и я сразу позвонил в полицию. Собирался выйти на улицу — и все, он по ней проехал. Я не знаю, что с ней произошло [перед этим] — пьяная, скорее всего», — рассказал хабаровчанин Богдан.

По словам очевидца, сбил женщину водитель темного седана, который ехал в сторону Южного микрорайона с явным превышением скорости. Тормозить автолюбитель даже не пытался, а просто поехал дальше. Пешеход погибла мгновенно.

«Долго она не мучилась, у нее голова лопнула. Она сразу скончалась — моментальная смерть. Через 20 минут приехали медики. [Водитель седана] не остановился, даже не притормозил, не сбавил скорости», — отметил очевидец.

Личность погибшей полицейским пока установить не удалось. На вид женщине около 40 лет. Наиболее яркие и различимые предметы одежды — красная юбка и черные полусапожки.