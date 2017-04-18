В Омске ветер повалил транспортную остановку

Сильный ветер в Омске бушевал пару дней, и после того, как он стих, омичи стали подсчитывать убытки и делиться фотографиями в соцсетях.

Так, на сей раз пострадала остановка общественного транспорта. Металлическая конструкция не выдержала натисков ветра и рухнула, самортизировав о дерево.