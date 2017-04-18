В Омске ветер повалил транспортную остановку
Металлический каркас от порывов ветра повалился назад.
Металлический каркас от порывов ветра повалился назад.
Сильный ветер в Омске бушевал пару дней, и после того, как он стих, омичи стали подсчитывать убытки и делиться фотографиями в соцсетях.
Так, на сей раз пострадала остановка общественного транспорта. Металлическая конструкция не выдержала натисков ветра и рухнула, самортизировав о дерево.
Инцидент произошел на Старой Московке возле
Омичи удивляются, почему остановка общественного транспорта такая неустойчивая — ведь ветер вчера была был хоть и сильней обычного, но не сравнить с
Напомним, позавчера в Омске разыгралась непогода. Ветер также навел беспорядки в городе.