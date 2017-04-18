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08:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ветер повалил транспортную остановку

Металлический каркас от порывов ветра повалился назад.

Сильный ветер в Омске бушевал пару дней, и после того, как он стих, омичи стали подсчитывать убытки и делиться фотографиями в соцсетях.

Так, на сей раз пострадала остановка общественного транспорта. Металлическая конструкция не выдержала натисков ветра и рухнула, самортизировав о дерево.

Инцидент произошел на Старой Московке возле АТ-маркета. От небольшого ЧП никто не пострадал, к счастью, в этот момент никто не прятался под козырьком остановки.

Омичи удивляются, почему остановка общественного транспорта такая неустойчивая — ведь ветер вчера была был хоть и сильней обычного, но не сравнить с мини-ураганом в конце марта.

Напомним, позавчера в Омске разыгралась непогода. Ветер также навел беспорядки в городе.

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