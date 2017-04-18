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06:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четыре пожара потушили за сутки в лесах Иркутской области

За сутки в лесах Иркутской области обнаружили и потушили четыре пожара.

За сутки в лесах Иркутской области обнаружили и потушили четыре пожара. Как 18 апреля 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства, их общая площадь составила 17 га, покрытых лесом, и 20 нелесных гектаров. Два очага потушено в Братском районе, по одному — в Шелеховском и Зиминском районах. В ликвидации этих пожаров было задействовано 36 сотрудников лесной охраны и 17 единиц техники. На 9 часов утра 18 апреля новых возгораний не зарегистрировано.

За день 17 апреля была организована работа 103 патрульных групп численностью 257 человек, трех патрульно-маневренных групп численностью 15 человек, четырех маневренных групп численностью 64 человека, семи патрульно-контрольных групп численностью 33 человека. Проведено патрулирование 122 населенных пунктов.

За пренебрежение требованиями особого противопожарного режима составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Всего с 15 марта оштрафовано два юридических и три должностных лица, а также 71 гражданин на общую сумму 232 тыс. рублей.

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