Четыре пожара потушили за сутки в лесах Иркутской области
За сутки в лесах Иркутской области обнаружили и потушили четыре пожара.
За сутки в лесах Иркутской области обнаружили и потушили четыре пожара.
За сутки в лесах Иркутской области обнаружили и потушили четыре пожара. Как 18 апреля 2017 года сообщает
За день 17 апреля была организована работа 103 патрульных групп численностью 257 человек, трех
За пренебрежение требованиями особого противопожарного режима составлено восемь протоколов об административном правонарушении. Всего с 15 марта оштрафовано два юридических и три должностных лица, а также 71 гражданин на общую сумму 232 тыс. рублей.