В Перми в аварии пострадали 3-месячный ребёнок и его мама
Иномарка врезалась в припаркованный ВАЗ.
Иномарка врезалась в припаркованный ВАЗ.
Три человека пострадали в ДТП вечером 16 апреля. Как рассказали в УГИБДД Перми, около 22 часов на дороге
Отечественный автомобиль стоял на полосе разгона
В результате ДТП младенец получил травмы живота и груди, перелом бедра. У его мамы — перелом ключицы.
Пострадала и водитель иномарки. 40-летняя женщина попала в больницу с травмой головы и шеи.
В ГИБДД рассказали, что в 2016—2017 годах
Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Все пострадавшие находятся в больницах города.