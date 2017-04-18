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08:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в аварии пострадали 3-месячный ребёнок и его мама

Иномарка врезалась в припаркованный ВАЗ.

Три человека пострадали в ДТП вечером 16 апреля. Как рассказали в УГИБДД Перми, около 22 часов на дороге Старцева-Ива-Восточный обход автомобиль TOYOTA COROLLA врезался в ВАЗ-219050.

Отечественный автомобиль стоял на полосе разгона из-за технической неисправности. В этот момент в нём находилась 36-летняя женщина и её 3-месячный ребёнок. Малыша мама держала на руках.

В результате ДТП младенец получил травмы живота и груди, перелом бедра. У его мамы — перелом ключицы.

Пострадала и водитель иномарки. 40-летняя женщина попала в больницу с травмой головы и шеи.

В ГИБДД рассказали, что в 2016—2017 годах женщина-водитель 14 раз привлекалась за нарушение правил дорожного движения. Ни один из штрафов она не оплатила.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Все пострадавшие находятся в больницах города.

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