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07:45 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске у наркодилеров изъяли наркотики на 12 000 доз

Часть товара злоумышленники прятали в диване.

Полицейские взяли с поличным 2 жителей мегаполиса, которых подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

«Они были оптовыми закладчиками и фасовщиками. Ранее не судимы. Мужчиы забирали партии наркотиков, которые хранили в съемной квартире. Затем они расфасовывали вещетва на партии поменьше и прятали их в специально оборудованные тайники. А розничные сбытчики уже сами забирали от туда товар,» — рассказали в пресс-ценре ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во время очередной закладки подозреваемых задержали полицейские. При досмотре автомобиля у них изъяли полимерные упаковки и свертки с наркотиками массой 70 граммов. На квартире у злоумышленников в ящике для инструментов и диване сотрудники правоохранительных органов нашли больше 200 свертков с наркотическим веществом для сбыта. Экспертиза показала, что это 3,6 кг наркотиков семи видов, которых хватило бы на изготовление более 12 тысяч доз. Кроме запрещенных веществ были изъяты весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны и др.

По мнению специалистов, стоимость такой находки на чёрном рынке оценили бы в 3,5 млн. рублей. По данном инциденту возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчины задержаны, их могут осудить на пожизненный срок.

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