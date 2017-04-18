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07:44 (мск), источник: АиФ Омск

В отношении вице-губернатора Гребенщикова расследуется уголовное дело

Станислава Гребенщикова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Аргументы и факты

Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя Председателя Правительства Омской области Станислава Гребенщикова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным следствия, Гребенщиков, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации, и используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн. рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

Злоупотребление должностными полномочиями Гребенщиковым повлекло существенное нарушение интересов государства, так как выделенные из федерального бюджета на цели реконструкции объекта культурного наследия денежные средства не были использованы по целевому назначению и не выполнена реконструкция объекта, а также существенное нарушение прав и законных интересов кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию в обеспечение исполнения государственного контракта, которой был причинен материальный ущерб в виде убытков в результате выплат по банковской гарантии.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в пятое следственное управление (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

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