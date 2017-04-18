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07:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд приостановил на месяц работу интерната № 2 в Иркутске из-за вспышки дизентерии

Такое решение принято 17 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Свердловский районный суд Иркутска приостановил на 30 дней работу дома-интерната № 2, где были зарегистрированы случаи заболевания дизентерией. Соответствующее решение вынесено на заседании накануне, 17 апреля. Об этом сообщили корр. ИА IrkutskMedia в пресс-службе суда.

Напомним, двое из девяти госпитализированных воспитанников дома-интерната № 2 в Иркутске для умственно отсталых детей попали в реанимацию с подозрением на дизентерию. Специалисты оценивают их состояние как стабильное. На карантине находятся 15 воспитанников. СУ СКР по Иркутской области начало проверку по факту ЧП.

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