Паводок отрезал от мира одно из сёл Новосибирской области

Река Карасук затопила мост в село Чернаки Краснозёрского района. Люди оказались без возможности самостоятельно выбраться.

ТАСС сообщило, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу района, что для жителей организовали привоз медикаментов на лодках. В селе проживает примерно 300 человек. Сейчас из населённого пункта вывезли детей. Их разместили у родственников в селе Майское.

Эта река находится под пристальным вниманием спасателей. И хотя в понедельник она не вышла из берегов, но в воскресенье её уровень значительно вырос.