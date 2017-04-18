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07:38 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Паводок отрезал от мира одно из сёл Новосибирской области

Детей эвакуировали к родственникам.

Река Карасук затопила мост в село Чернаки Краснозёрского района. Люди оказались без возможности самостоятельно выбраться.

ТАСС сообщило, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу района, что для жителей организовали привоз медикаментов на лодках. В селе проживает примерно 300 человек. Сейчас из населённого пункта вывезли детей. Их разместили у родственников в селе Майское.

Эта река находится под пристальным вниманием спасателей. И хотя в понедельник она не вышла из берегов, но в воскресенье её уровень значительно вырос.

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