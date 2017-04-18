Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения хабаровчанки Инны Савинковой
Людей, располагающих информацией о пропавшей, просят обратиться в правоохранительные органы.
Людей, располагающих информацией о пропавшей, просят обратиться в правоохранительные органы.
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения предполагаемой жертвы «черных» риелторов. Более месяца назад Инна Савинкова ушла из дома, и о ее судьбе до сих пор ничего не известно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, пожилая хабаровчанка Инна Савинкова должна была получить в наследство от покойной матери долю в квартире. Срок наследования наступит летом. В марте соседи заметили, что женщина исчезла. Как предполагают сотрудники минсоцзащиты, Савинкова либо прячется от мошенников, либо ее
«По факту исчезновения жительницы Центрального района города Хабаровска Савинковой Инны Вадимовны 1950 года рождения возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. В настоящее время проводятся следственные действия и
Следствие обращается к людям, владеющим информацией о местонахождении пропавшей женщины, и просит их прийти в следственный отдел по Центральному району Хабаровска (улица Ленина, 10) или позвонить по телефонам: