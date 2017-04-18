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07:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения хабаровчанки Инны Савинковой

Людей, располагающих информацией о пропавшей, просят обратиться в правоохранительные органы.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту исчезновения предполагаемой жертвы «черных» риелторов. Более месяца назад Инна Савинкова ушла из дома, и о ее судьбе до сих пор ничего не известно, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю.

Напомним, пожилая хабаровчанка Инна Савинкова должна была получить в наследство от покойной матери долю в квартире. Срок наследования наступит летом. В марте соседи заметили, что женщина исчезла. Как предполагают сотрудники минсоцзащиты, Савинкова либо прячется от мошенников, либо ее где-то удерживают.

«По факту исчезновения жительницы Центрального района города Хабаровска Савинковой Инны Вадимовны 1950 года рождения возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении СУ СК.

Следствие обращается к людям, владеющим информацией о местонахождении пропавшей женщины, и просит их прийти в следственный отдел по Центральному району Хабаровска (улица Ленина, 10) или позвонить по телефонам: 8 (4212) 76−75−09, 76−75−15. 70−46−75, 02.

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