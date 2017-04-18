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07:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Грузовой поезд переехал 55-летнюю жительницу Челябинской области

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Жительница Челябинской области попала под колёса товарного поезда, сообщают в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

16 апреля на 1919 километре 5 пикете перегона «Ай — Тундуш» 55-летняя женщина переходила пути. Локомотив двигался с высокой скоростью, заметив человека, машинист незамедлительно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но предотвратить трагедию не удалось, женщина скончалась на месте.

По предварительной информации, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящий момент проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказывают в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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