Грузовой поезд переехал 55-летнюю жительницу Челябинской области
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Жительница Челябинской области попала под колёса товарного поезда, сообщают в
16 апреля на 1919 километре 5 пикете перегона «Ай — Тундуш» 55-летняя женщина переходила пути. Локомотив двигался с высокой скоростью, заметив человека, машинист незамедлительно подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Но предотвратить трагедию не удалось, женщина скончалась на месте.
По предварительной информации, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«В настоящий момент проводится доследственная проверка, назначена
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.