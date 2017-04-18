В Омской области третий день полиция и волонтеры ищут пропавших школьниц

Женщина сообщила, что две ученицы, Матюшенко Александра 2006 г. р. и Иванова Екатерина 2004 г.р., ушли и до сих пор не вернулись. Ранее дети из учебного заведения не уходили.

В настоящее время в поиске девочек участвуют 37 сотрудников ОМВД России по Нововаршавскому району. Полиции помогают студенты, волонтеры преподаватели школы.

Ориентировки девочек размещены во всех общественных местах. Полицейские и общественники проверили нежилые здания, обследовали межпоселковые дороги и трассу и леса вдоль дорог.

Осмотрено около пяти километров берега Иртыша около села С наступлением темного времени суток поисковые мероприятия не прекратятся, уточняет пресс-служба УМВД России по Омской области.

Приметы Александры: была одета в темно-красную куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном.

Приметы Екатерины: была одета в бирюзовую куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном. Особая примета — косоглазие.