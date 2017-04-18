В Омской области третий день полиция и волонтеры ищут пропавших школьниц
В воскресенье, в дежурную часть Нововаршавского района обратилась представитель
В воскресенье, в дежурную часть Нововаршавского района обратилась представитель
Женщина сообщила, что две ученицы, Матюшенко Александра 2006 г. р. и Иванова Екатерина 2004 г.р., ушли и до сих пор не вернулись. Ранее дети из учебного заведения не уходили.
В настоящее время в поиске девочек участвуют 37 сотрудников ОМВД России по Нововаршавскому району. Полиции помогают студенты, волонтеры преподаватели школы.
Ориентировки девочек размещены во всех общественных местах. Полицейские и общественники проверили нежилые здания, обследовали межпоселковые дороги и трассу и леса вдоль дорог.
Осмотрено около пяти километров берега Иртыша около села С наступлением темного времени суток поисковые мероприятия не прекратятся, уточняет
Приметы Александры: была одета в
Приметы Екатерины: была одета в бирюзовую куртку, черные лосины, белую шерстяную кофту, белую вязаную шапку с помпоном. Особая примета — косоглазие.
Полиция просит тех, кто располагает