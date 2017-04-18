В Башкирии беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию
УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию.
УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию.
Во время проведения мониторинга образования ледовых заторов на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах
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Сейчас ведется диагностика всех систем летательного аппарата, попавшего в аварию. Его заменят два других, состоящих на вооружении