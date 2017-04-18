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07:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию.

Во время проведения мониторинга образования ледовых заторов на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах из-за сложного рельефа местности, где высота гор более 300 метров, в минувшие выходные произошла потеря связи беспилотного летательного аппарата с оператором. Он совершил аварийную посадку.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, до потери связи спасатели успели провести облет участка реки Инзер между населенными пунктами Азово и Карагай. Там ледовые заторы обнаружены не были. Беспилотник не раз применялся при разведке ледовой и паводковой обстановки. В прошлом году он облетел реки Ай, Белую и Уфимку, что позволило своевременно принять меры по обеспечению безопасности населения.

Сейчас ведется диагностика всех систем летательного аппарата, попавшего в аварию. Его заменят два других, состоящих на вооружении Аварийно-спасательной службы РБ.

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