В Башкирии беспилотник, следящий за паводковой обстановкой, попал в аварию

Во время проведения мониторинга образования ледовых заторов на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах из-за сложного рельефа местности, где высота гор более 300 метров, в минувшие выходные произошла потеря связи беспилотного летательного аппарата с оператором. Он совершил аварийную посадку.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, до потери связи спасатели успели провести облет участка реки Инзер между населенными пунктами Азово и Карагай. Там ледовые заторы обнаружены не были. Беспилотник не раз применялся при разведке ледовой и паводковой обстановки. В прошлом году он облетел реки Ай, Белую и Уфимку, что позволило своевременно принять меры по обеспечению безопасности населения.