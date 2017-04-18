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07:31 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Уроженец Китая чуть не вывез из Новосибирска почти 300 кг янтаря

Стоимость партии оценивается в 9 миллионов рублей.

В аэропорту «Толмачево» задержан житель КНР, который пытался улететь в Китай природным янтарем общим весом 291 килограмм.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, факт незаконного перемещения был установлен в ходе мероприятий, которые проводили сотрудники ФСБ и представители отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды. Камни желтого цвета были изъяты из ручной клади и багажа задержанного. По его словам, товар перевозился по просьбе пока неустановленных лиц.

Эксперты подтвердили, что камень является янтарем и оценили стоимость партии более чем в 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере.

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