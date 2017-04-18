Уроженец Китая чуть не вывез из Новосибирска почти 300 кг янтаря
Стоимость партии оценивается в 9 миллионов рублей.
Стоимость партии оценивается в 9 миллионов рублей.
В аэропорту «Толмачево» задержан житель КНР, который пытался улететь в Китай природным янтарем общим весом 291 килограмм.
Как сообщает
Эксперты подтвердили, что камень является янтарем и оценили стоимость партии более чем в 9 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере.