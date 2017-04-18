В поселок Омской области, которому грозит затопление, прибыли спасатели

Поселок Затон в Черлакском районе Омской области подтопляет который год подряд. МЧС ожидает, что и в этом году поселение не обойдет печальная участь. В преддверии начала ледохода на Иртыше в многострадальный поселок отправилась оперативная группа — сотрудники МЧС и Аварийно-спасательной службы.

Заместитель начальника омского МЧС Андрей Андреев поставил спасателям первоочередную задачу: «Главное — обеспечить безопасность населения. При необходимости провести эвакуацию людей и животных».

В настоящее время поселку не угрожает паводок, выезд оперативной группы — превентивная мера. Пока уровень воды Иртыша не достиг опасных отметок, однако спасатели готовы к развитию событий по наихудшему сценарию.

Техника, необходимая для эвакуации жителей и животных, находится в готовности в населенном пункте. Также готовы и пункт временного размещения дл жителей Затона.

Вчера сотрудники МЧС провели инструктаж среди населения и проверку системы оповещения, которая экстренно предупредит людей об опасности, когда начнется паводок.